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Алёхин: покинувшие Харьковскую область бойцы ВС РФ хотят мстить

Силовые структуры

Бойцы ВС России были вынуждены оставить позиции в Харьковской области. Но не стоит думать, что это поражение нашей армии и дух военнослужащих сломлен. Такого мнения придерживается полковник запаса, военный обозреватель Геннадий Алёхин, имеющий опыт в боях в Первой и Второй чеченских компаниях и в конфликте на Северном Кавказе.

Алёхин: покинувшие Харьковскую область бойцы ВС РФ хотят мстить

То, что произошло под Харьковом — это лишь временные неудачи, уверен Алёхин.

"Естественно, что у человека с ружьём, который через это прошёл, который был ранен или потерял друга, возникает желание мстить и за товарища, и за просчёты. Это характерно даже для генералов. Но этот порыв вернуть утраченные позиции только придаёт силы войскам", — цитирует полковника "Украина.ру".

Бойцы сейчас испытывают различные эмоции, но вскоре они отступят, и трезвый расчёт займёт своё место, считает Алёхин. "Самое главное, что у них не иссяк боевой дух", утверждает эксперт и констатирует, что настрой у солдат и офицеров выше, чем в первые месяцы спецоперации.

Кроме того, объявленная частичная мобилизация не может не вселять оптимизм. Бойцы понимают, что их не бросили, и выполнят поставленные задачи, резюмировал Алёхин.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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