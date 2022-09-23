С помощью частичной мобилизации в России вопрос о потребностях в дополнительных подразделениях на освобождённых территориях Донбасса будет решён. Также будут сформированы новые резервные силы, которые затем могут быть направлены на ряд других направлений. Об этом заявили аналитики Института изучения военных конфликтов (ISW).
В очередной сводке американские эксперты отметили, что обстановка на линии фронта будет обостряться. По их мнению, ситуация на Запорожской АЭС также продолжит усугубляться.
Аналитики ISW отметили, что власти городов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей на данный момент создают все условия для проведения референдумов по воссоединению с Россией.
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