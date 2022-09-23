Подоляка заявил, что удары ВС РФ "утихомирили" ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска в ходе спецоперации на Украине нанесли точные удары по местам скопления украинских боевиков. Военный журналист Юрий Подоляка считает, что после этого наступило затишье на Запорожском направлении.

Российская разведка зафиксировала передвижение крупной группировки ВСУ, которая подверглась обстрелу со стороны ВС РФ. В результате, украинские националисты "сидят тихо" после сорванной попытки наступления, заявил Подоляка.

Под Херсоном российские войска вытесняют боевиков ВСУ с Андреевского плацдарма, отметил военный блогер.

"Противник пытался атаковать и на этом направлении. Здесь относительное затишье", — объяснил журналист в программе "Большая игра".