Кнутов: в России может начаться хаос, если IT-специалисты отправятся на фронт

После начала военной спецоперации на Украине многие IT-специалисты уехали из страны, в результате чего у России появились проблемы с поддержанием серверов и программного обеспечения. Однако спустя некоторое время большинство из них вернулось на родину.

Чтобы избежать паники среди специалистов и предотвратить бегство из России, Министерство обороны приняло решение не привлекать программистов к частичной мобилизации. Об этом сообщил военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов, комментируя Pravda.Ru заявление ведомства.

Если у России не будет хороших специалистов, то жители страны окажутся без денег, и тогда начнётся хаос, считает Кнутов.

"Без айтишников из ключевых компаний сразу связь упадёт, телевидение перестанет работать, телефоны замолчат. Я думаю, что это было обращение к правительству крупных IT-компаний, и Минобороны пошло навстречу, учитывая негативный опыт полугодовой давности", — уточнил эксперт.

Ранее Минобороны РФ решило не привлекать на военную службу в рамках частичной мобилизации россиян с определёнными специальностями, чтобы обеспечить работу высокотехнологических отраслей и российской финансовой системы.