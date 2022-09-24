Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В битве за Лиман отряд спецназа "Кубань" уничтожил бронетехнику врага
Шукшину возмутила мобилизация многодетных отцов: "Вакханалия и полный беспредел"
Евстафьев: "Мы перемололи Вооружённые силы Украины, их больше нет"
Симоньян о нарушении правил мобилизации: "Повестки приходят сорокалетним"
Минобороны РФ: замминистра Булгакова заменили на Мизинцева
Стрелков: либо Киев выводит свои войска, либо РФ объявит Украине войну
Евстафьев: для Зеленского референдумы — это прощание с Украиной
Вброс про переворот в Китае и отставку Си Цзиньпина сделан из США
Представлено видео, как российские Су-25 уничтожают замаскированные позиции ВСУ

МО РФ: в Николаевкой области уничтожено до 300 иностранных наёмников

Силовые структуры

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге, что российские военные ракетным ударом по пункту временной дислокации в районе населённого пункта Калиновка в Николаевской области уничтожили до 300 иностранных наёмников.

Также высокоточными ударами ВКС России в Николаевской области уничтожено более 200 националистов убитыми, 3 танка и 16 боевых бронированных машин.

Кроме того, по его словам, в воздухе в районе Новой Каховки Херсонской области уничтожены 42 снаряда реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты "HARM". Над населёнными пунктами Матросовка и Корсунка перехвачены две тактические ракеты "Точка-У".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Беспилотник "Shahed-136" поразил цель в районе морского порта Одессы

Иранский ударный беспилотный летающий аппарат "Shahed-136" поразил цель в районе морского порта Одессы.

Беспилотник "Shahed-136" поразил цель в районе морского порта Одессы
Глава ВГА Запорожской области: в районе Пологов обнаружили диверсантов
Силовые структуры
Глава ВГА Запорожской области: в районе Пологов обнаружили диверсантов
Силовые структуры
ВС РФ применили разведчик Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов
Политика. Новости и аналитика
Песков: сложно понять "истерическую реакцию" на частичную мобилизацию
Любовь Степушова НОАК не может свергнуть Си Цзиньпина, но может раздавить Запад Любовь Степушова Сергей Лебедев Музейные сокровища России разворованы, но кое-что ещё осталось Сергей Лебедев Андрей Николаев Ситуация на Балканах сейчас особо беспокоит Запад Андрей Николаев
Силовые структуры
Предоставлено видео, как БПЛА "Шахид" ударил по штабу ВМС Украины
Новости Украины
Решения Кремля о референдумах и мобилизации вызвали панику на Украине и Западе
Huffpost: "исключительность Америки" в США доказали кадрами из-под Волгограда
Мир. Новости мира
Huffpost: "исключительность Америки" в США доказали кадрами из-под Волгограда
Последние материалы
Шукшину возмутила мобилизация многодетных отцов: "Вакханалия и полный беспредел"
Евстафьев: "Мы перемололи Вооружённые силы Украины, их больше нет"
НОАК не может свергнуть Си Цзиньпина, но может раздавить Запад
Симоньян о нарушении правил мобилизации: "Повестки приходят сорокалетним"
Минобороны РФ: замминистра Булгакова заменили на Мизинцева
Стрелков: либо Киев выводит свои войска, либо РФ объявит Украине войну
Военспецы: После референдумов - ультиматум и залп по Украине
Евстафьев: для Зеленского референдумы — это прощание с Украиной
Вброс про переворот в Китае и отставку Си Цзиньпина сделан из США
Представлено видео, как российские Су-25 уничтожают замаскированные позиции ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников