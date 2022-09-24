МО РФ: в Николаевкой области уничтожено до 300 иностранных наёмников

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге, что российские военные ракетным ударом по пункту временной дислокации в районе населённого пункта Калиновка в Николаевской области уничтожили до 300 иностранных наёмников.

Также высокоточными ударами ВКС России в Николаевской области уничтожено более 200 националистов убитыми, 3 танка и 16 боевых бронированных машин.

Кроме того, по его словам, в воздухе в районе Новой Каховки Херсонской области уничтожены 42 снаряда реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты "HARM". Над населёнными пунктами Матросовка и Корсунка перехвачены две тактические ракеты "Точка-У".