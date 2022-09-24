Зеленский: украинских бойцов погибло в 5 раз меньше, чем россиийских

Ежедневные потери украинской армии в боевых действиях с российскими войсками составляют 50 бойцов убитыми. Такую цифру назвал президент Украины Владимир Зеленский в программе "Face a Zelensky".

Он считает, что это значительно ниже, чем потери армии России, которые, по его мнению, больше в 5 раз.

"Погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских", — заявил лидер Украины.

Он добавил при этом, что цифры не точные.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 9 тысяч человек.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что армия Россия потеряла в боевых действиях на Украине 5937 человек.