Ежедневные потери украинской армии в боевых действиях с российскими войсками составляют 50 бойцов убитыми. Такую цифру назвал президент Украины Владимир Зеленский в программе "Face a Zelensky".
Он считает, что это значительно ниже, чем потери армии России, которые, по его мнению, больше в 5 раз.
"Погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских", — заявил лидер Украины.
Он добавил при этом, что цифры не точные.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 9 тысяч человек.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что армия Россия потеряла в боевых действиях на Украине 5937 человек.
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