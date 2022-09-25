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Генштаб ВСУ: армия России активизировала работу иранских беспилотников

Силовые структуры

Российская армия увеличила частоту использования иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе специальной военной операции, утверждается в новой сводке Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Генштаб пишет, что ВС РФ нанесли за сутки 22 авиационных удара и семь ракетных, а также провели 67 "обстрелов" из РСЗО.

Также сообщается о более чем 30 вылетах российских беспилотников в районах Херсонской и Николаевской областей.

"В последнее время Россия активизировала работу БПЛА иранского производства", — заявили в украинском военном ведомстве.

Отметим, косвенно это подтверждается и увеличением количества ударов дронами-камикадзе по Одессе. В оперативном командовании "Юг" ВСУ сегодня подтвердили утренние "прилёты" по административному зданию в центре города.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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