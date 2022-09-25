NYT: ВСУ теряют сотни солдат в битве на юге Украины

Битва на юге Украины, которая сейчас продолжается, возможно, самая страшная за всё время боевых действий, по крайней мере, на данный момент. Об этом пишет The New York Times. Корреспондент издания поговорил с очевидцами событий.

Газета отмечает, что данные о потерях Вооружённых сил Украины (ВСУ) не разглашаются, однако после бесед с бойцами украинской армии у журналиста возникло ощущение, что потери "большие и даже массовые".

Так, ему рассказали, что сотни солдат полегли только в боях за одно село. В другом месте погибло 50 бойцов ВСУ за два часа.

"Каждый украинский солдат на южном фронте носит с собой автомат, но немногие из них стреляли из этого оружия. Смерть здесь приходит с большого расстояния. Она неизбирательна и тотальна", — пишет автор публикации.

Он добавляет, что у киевского руководства, по их словам, не было выбора, кроме как начать атаку. Нужно освободить юг, прежде чем дожди в октябре превратят дороги в непроходимое болото. Также Киеву нужно показать миру, что он способен выгнать россиян со своей территории, особенно до того, как зима станет испытывать решимость союзников.

Но основательно укрепившиеся в Херсонской области российские военные способны оказывать сильное сопротивление, что и приводит ко множеству жертв, заключает публицист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные потери ВСУ составляют примерно 50 человек убитыми.