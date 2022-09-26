Минобороны опубликовало кадры работы ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет

Две украинские ракеты, которые могли бы вызвать большие жертвы среди мирного населения одного из городов, находящихся в зоне специальной военной операции, были сбиты расчётами российских зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2". Об этом сообщил начальник расчёта ЗРК.

Минобороны России опубликовало в понедельник в официальном Telegram-канале видео работы "Торов".

В ролике показано, как на боевую позицию выезжают две машины комплекса, затем операторы обнаруживают украинские ракеты на расстоянии, после чего даётся команда на пуск противоракет.

"Торы" покидают позиции после того, как было зафиксировано уничтожение целей в воздухе.

По словам начальника расчёта, обломки ракет были найдены в поле. Но если бы они дошли до города, разрушения и жертвы были бы очень большие, пояснил он.