В Херсонской области продолжается ликвидация вооружённых формирований националистической армии Украины.

Издание "Русская Весна" выкладывает кадры военной колонны ВСУ, наступавшей и уничтоженной бойцами объединённой армии РФ и ЛДНР. Среди подбитой военной техники немало натовских образцов.

Например, русские солдаты подбили голландско-американскую БМП YRP-765, британский бронеавтомобиль Husky TSV и югославскую БМП M-80A, которая была поставлена Словенией.

Ране сообщалось, что бандеровцы опять засыпали минами ПФМ "Лепесток" Донецк.

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