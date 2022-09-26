Киевский режим опять засыпал "лепестками" Донецк

Киевский режим опять наносит удар по Донецку ракетами, начинёнными ПФМ-1 "Лепесток".

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"И снова "Лепестки" по Донецку: киевский режим подождал, пока обезвредят уже сброшенное, и выдал новую порцию", — пишет портал.

Военкоры заявили, что с позиций в Карловке националисты выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня БМ-27 "Ураган". Эти ракеты были начинены противопехотными ПФМ "Лепесток". Сбрасывали их над Кировским районом города.

"Нужно снова внимательно смотреть под ноги, особенно в период листопада", — отмечено в сообщении.