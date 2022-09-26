Минобороны России: ВСУ потеряли до ста боевиков под Святогорском в ДНР

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации по принуждению к миру в Донбассе ликвидировали около ста боевиков.

По информации ведомства, пункты дислокации "Иностранного легиона" и других украинских формирований находились в районе Святогорска Донецкой Народной Республики.

Ранее представитель украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что зенитные ракетные комплексы NASAMS солдаты пока не доставили на Украину.