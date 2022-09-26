Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации по принуждению к миру в Донбассе ликвидировали около ста боевиков.
По информации ведомства, пункты дислокации "Иностранного легиона" и других украинских формирований находились в районе Святогорска Донецкой Народной Республики.
Ранее представитель украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что зенитные ракетные комплексы NASAMS солдаты пока не доставили на Украину.
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Ядерное оружие для нанесения удара по территории России Киев может позаимствовать у Израиля или КНДР, считает украинский журналист и историк Климовский.