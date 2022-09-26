Минобороны РФ: украинская армия потеряла более 120 военных в Харьковской области

Представители Минобороны России рассказали об атаке армии нашей страны на 14-ю механизированную и 95-ю десантно-штурмовую бригады ВСУ. По данным ведомства, цели находились в районах сёл Сеньково и Червоный Оскол в Харьковской области.

"Потери противника составили свыше 120 военных убитыми и ранеными", — заявили в министерстве.

Также в МО добавили, что российские солдаты ликвидировали 15 единиц техники.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении почти ста украинских боевиков на территории Донецкой Народной Республики.