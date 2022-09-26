Представители Минобороны России рассказали об атаке армии нашей страны на 14-ю механизированную и 95-ю десантно-штурмовую бригады ВСУ. По данным ведомства, цели находились в районах сёл Сеньково и Червоный Оскол в Харьковской области.
"Потери противника составили свыше 120 военных убитыми и ранеными", — заявили в министерстве.
Также в МО добавили, что российские солдаты ликвидировали 15 единиц техники.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении почти ста украинских боевиков на территории Донецкой Народной Республики.
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Ядерное оружие для нанесения удара по территории России Киев может позаимствовать у Израиля или КНДР, считает украинский журналист и историк Климовский.