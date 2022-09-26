Эксперт: иранские дроны "Шахид" чрезвычайно опасны для ВСУ

Иранские беспилотники, которые сегодня применяются в СВО, имеют неплохую дальность полета и весьма трудная мишень для украинских ПВО.

Об этом сообщил военный эксперт Юрий Лямин.

Он отметил, что "Шахид"-136 (Герань-2) — крупный БПЛА-камикадзе, с размахом крыла — 2,5 м. и который предназначается для ударов по тылам врага.

"Обладает выдающейся дальностью полета, примерно до двух тысяч километров, и является весьма неприятной целью для ПВО благодаря применению технологий по уменьшению радиолокационной заметности", — цитирует аналитика "ПолитНавигатор".

По его словам, Mohajer-6, обломки которого на днях опубликовал Киев, относится к типу разведывательно-ударных беспилотников и способен патрулировать в небе до 12 часов.

Он может вести разведку при помощи оптико-электронной системы, наносить удары небольшими управляемыми бомбами и ракетами, и за раз унесёт до четырех таких боеснарядов, подытожил Лямин.