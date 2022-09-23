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Генштаб ВСУ: армия РФ продолжает наступление и наносит удары БПЛА-камикадзе

Силовые структуры

Российская армия продолжает наступление в Донбассе и наносит удары при помощи беспилотников.

Это было основным в "свежей" сводке Генштаба ВСУ 23 сентября.

По сообщению командования противника, армия РФ продолжает сосредоточивать свои усилия на занятии Донецкой области полностью.

"На отдельных направлениях российские войска проводят мероприятия по перегруппировке, вводят резервы, а также ведут воздушную разведку", — в частности, пишет ГШ Украины.

Отмечается особо, что союзная армия нанесла удар при помощи дрона-камикадзе по военно-морскому объекту в Одессе.

Русские нанесли один ракетный и два авиаудара, а также 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам в районах десяти населённых пунктов, подытожили в Генеральном штабе ВСУ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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