Вооружённые силы Украины (ВСУ) за 30 минут выпустили 14 снарядов по трём населённым пунктам, расположенным на территории ДНР.
Как сообщили эксперты из представительства республики в СЦКК, удару подверглись следующие посёлки:
Отмечается, что боевики ВСУ использовали снаряды калибром 152 мм. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.
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