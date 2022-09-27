ВСУ за полчаса выпустили 14 снарядов по трём населённым пунктам ДНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за 30 минут выпустили 14 снарядов по трём населённым пунктам, расположенным на территории ДНР.

Как сообщили эксперты из представительства республики в СЦКК, удару подверглись следующие посёлки:

Гольмовский;

Каштановое;

Ясное.

Отмечается, что боевики ВСУ использовали снаряды калибром 152 мм. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.