На Украине участились объявления о продаже военнослужащими легковых машин.
О том, что националисты армии Украины распродают легковые авто, сообщили военкоры издания "Русская Весна".
"Интересный нюанс: в Краматорске боевики ВСУ массово продают легковые автомобили. Часть из них явно была передана "волонтёрами", некоторые автомобили были угнаны у местных жителей", — сообщают военные корреспонденты.
По всей вероятности, главными покупателями будет 14-я отдельная механизированная бригада из Волыни. Именно её Генштаб ВСУ перебросил в Донбасс из Харькова, отметило издание.
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