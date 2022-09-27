В Краматорске боевики ВСУ массово распродают легковые автомобили

На Украине участились объявления о продаже военнослужащими легковых машин.

О том, что националисты армии Украины распродают легковые авто, сообщили военкоры издания "Русская Весна".

"Интересный нюанс: в Краматорске боевики ВСУ массово продают легковые автомобили. Часть из них явно была передана "волонтёрами", некоторые автомобили были угнаны у местных жителей", — сообщают военные корреспонденты.

По всей вероятности, главными покупателями будет 14-я отдельная механизированная бригада из Волыни. Именно её Генштаб ВСУ перебросил в Донбасс из Харькова, отметило издание.