Подразделение спецназа группировки "О" на Изюмском направлении продолжает уничтожать националистов киевского режима, окопавшихся у населённого пункта Лозовое.
Об этом сообщило издание "Русская Весна" и продемонстрировало видео с действиями опятного оператора квадрокоптера.
Бойцы отряда "Отважные" всё чаще применяют беспилотные аппараты с подвесным устройством для сброса боеснарядов на головы националистов, которые в этот момент ничего не подозревают.
Сообщается, что счету этого оператора свыше полусотни точных ударов, после которых он уничтожил одну БМП, семь автотранспортных средств и 80 бандеровцев.
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