Спецназ "Отважных" уничтожает боевиков ВСУ на Изюмском направлении

Подразделение спецназа группировки "О" на Изюмском направлении продолжает уничтожать националистов киевского режима, окопавшихся у населённого пункта Лозовое.

Об этом сообщило издание "Русская Весна" и продемонстрировало видео с действиями опятного оператора квадрокоптера.

Бойцы отряда "Отважные" всё чаще применяют беспилотные аппараты с подвесным устройством для сброса боеснарядов на головы националистов, которые в этот момент ничего не подозревают.

Сообщается, что счету этого оператора свыше полусотни точных ударов, после которых он уничтожил одну БМП, семь автотранспортных средств и 80 бандеровцев.

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