Марочко: ВСУ сворачивают пункт управления у Часова Яра из-за постоянных потерь

Киев сворачивает работу пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) возле Часова Яра. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, такое решение принято из-за постоянных потерь, в том числе среди офицерского состава. Он также добавил, что военно-политическое руководство Украины приказало передислоцировать командный пункт ВСУ в более защищённое место.

"В районе Часова Яра отмечено сворачивание пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады", — подтвердил офицер Народной милиции ЛНР.

В понедельник, 26 сентября, Вооружённые силы РФ совместно с бойцами из республик Донбасса поразили передовой пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады, расположенный в Бахмутском районе. Союзные войска ликвидировали 25 националистов, ещё порядка 40 боевиков ВСУ получили различные ранения.