ВС РФ и силы народных республик продолжают специальную военную операцию по освобождению Донбасса. В Донецкой области Украины наша армия наносит эффективные ракетные удары, работает артиллерия и авиация.
По данным "Военного обозрения", в районе населённого пункта Часов Яр Бахмутского района поражён передовой пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ во время совещания, в котором принимало участие и командование. В результате удара ликвидированы 25 человек, около 40 ранены.
Ранее также сообщалось, что в районе Святогорска нанесена серия ракетных ударов по месту расположения подразделений иностранных наёмников и нацбатальонов. В результате атаки уничтожено 100 боевиков.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.