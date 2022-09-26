ВС РФ нанесли удар по командному пункту 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР

ВС РФ и силы народных республик продолжают специальную военную операцию по освобождению Донбасса. В Донецкой области Украины наша армия наносит эффективные ракетные удары, работает артиллерия и авиация.

По данным "Военного обозрения", в районе населённого пункта Часов Яр Бахмутского района поражён передовой пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ во время совещания, в котором принимало участие и командование. В результате удара ликвидированы 25 человек, около 40 ранены.

Ранее также сообщалось, что в районе Святогорска нанесена серия ракетных ударов по месту расположения подразделений иностранных наёмников и нацбатальонов. В результате атаки уничтожено 100 боевиков.