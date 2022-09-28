Бойцы из Чечни отразили контратаку боевиков ВСУ и обратили противника в бегство

Чеченские росгвардейцы успешно отразили контратаку украинских боевиков, рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, в результате длительного дневного боя чеченцы удержали рубеж, чем смогли "утереть нос этим натовским фашистам".

"Результат боя: полная деморализация и демилитаризация врага и позорное бегство остатков его сил", — сообщил Кадыров в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что личный состав обошёлся без потерь, а единственный легкораненый боец остался в строю.

Ранее стало известно, что ВСУ срочно разворачивают дополнительный полевой госпиталь возле села Благодатное, так как боевики несут большие потери под Артёмовском.