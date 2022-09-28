Территории, куда снова зашёл киевский режим, ждёт кровавый террор

Жители территорий, куда опять вошла киевская власть после перегруппировки армии России, столкнутся с настоящим "кровавым террором” со стороны бандеровцев.

Об этом сообщил адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин.

"На этих территориях сейчас будет применён абсолютный террор к тем, кто поддерживал россиян. И мы увидим его худшее проявление, и это худшее проявление будет заключаться в том, что соседи будут отдавать под суд тех, кто поддерживал РФ. Соседи будут "стучать", будут говорить: этот плохой, вот этот плохой”, — отметил юрист.

А что касается тех, кто поддерживал Российскую Федерацию, то лучше бы их привлекла к ответственности украинская власть, чем националисты-каратели, которые с молчаливого согласия того же Киева "просто разберутся с ними”.

"Будет кровавый террор”, — подытожил Рыбин.