В Одессе и Харькове ВС РФ опять уничтожают военные объекты.

Сегодня, 27 сентября, в Одессе и Харькове опять слышны взрывы.

В Харькове горожане сообщают, что после взрывов у многих перебои с электроэнергией.

Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил военный эксперт Борис Рожин.

"Также продолжились удары в районе Артёмовска и Часов Яра", — пишет обозреватель.