Сегодня, 27 сентября, в Одессе и Харькове опять слышны взрывы.
В Харькове горожане сообщают, что после взрывов у многих перебои с электроэнергией.
Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил военный эксперт Борис Рожин.
"Также продолжились удары в районе Артёмовска и Часов Яра", — пишет обозреватель.
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