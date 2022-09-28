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Марочко: у Часова Яра наблюдается усиление подразделений ВСУ за счёт РСЗО HIMARS

Силовые структуры

Разведчики зарегистрировали усиление артиллерийских подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) возле населённого пункта Часов Яр. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко: у Часова Яра наблюдается усиление подразделений ВСУ за счёт РСЗО HIMARS

Он отметил, что украинские военные наращивают свой боевой потенциал за счёт увеличения поставок американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийских орудий. 

"Согласно данным разведки, в районе Часова Яра зафиксировано усиление подразделений Вооружённых формирований Украины", — подчеркнул офицер.

Во вторник, 27 сентября, Марочко заявил, что киевский режим начал сворачивать работу пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ у Часова Яра. По его словам, это связано с постоянными потерями украинских боевиков, в том числе среди офицерского состава.

Как пояснил представитель Народной милиции, Киев приказал переместить этот пункт в более безопасное место.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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