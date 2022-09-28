Подоляка: взрывы на "Северных потоках" — это ответ США на референдумы

Запустив референдумы, Кремль повысил ставки и начал “пересбор Украины”, после которого последняя останется ни с чем.

Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, со временем более половины Незалежной войдёт в состав РФ, а остальная территория будет разделена Польшей, Румынией, Венгрией и, возможно, Словакией.

Запад начал явно проигрывать, поэтому Вашингтон и Лондон отреагировали на референдум по-своему. По их плану, основной “жертвой” будет Европа, которая потеряет собственные позиции как конкурент. И, судя по оттоку капитала в США, этот план реализуется весьма успешно.

А чтобы после окончания конфликта Европа не восстановила свою мощь и не договорилась с Россией, США должны устранить основу для этих соглашений.

“Лучшее время — во время военного конфликта. Вот почему “Северный поток 1” и “Северный поток 2” были взорваны“, — подчеркнул аналитик на своем канале Rutube.

Не исключены подобные провокационные действия и на других газовых маршрутах, ибо это отвечает интересам США, подытожил Подоляка.