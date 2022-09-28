ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Днепропетровске и Кривом Роге

В рамках специальной военной операции продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам ВСУ в различных областях Украины.

Сегодня вечером, 28 сентября, была нанесена серия ракетных ударов по военным целям в Днепропетровске и Кривом Роге. На местах прилётов зафиксированы возгорания.

Во многих областях Украины работают сирены воздушной тревоги. По данным "Военного обозрения", сирены включены в Николаевской, Кировоградской, Одесской, Черкасской областях и в Запорожье. "Русская весна" публикует видеоролик, демонстрирующий зарево от взрыва, освещающее ночное небо.

Ранее также сообщалось о нанесении ударов по объектам в Одессе. ВС РФ успешно применяют дроны-камикадзе "Герань-2" иранского производства.