В рамках специальной военной операции продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам ВСУ в различных областях Украины.
Сегодня вечером, 28 сентября, была нанесена серия ракетных ударов по военным целям в Днепропетровске и Кривом Роге. На местах прилётов зафиксированы возгорания.
Во многих областях Украины работают сирены воздушной тревоги. По данным "Военного обозрения", сирены включены в Николаевской, Кировоградской, Одесской, Черкасской областях и в Запорожье. "Русская весна" публикует видеоролик, демонстрирующий зарево от взрыва, освещающее ночное небо.
Ранее также сообщалось о нанесении ударов по объектам в Одессе. ВС РФ успешно применяют дроны-камикадзе "Герань-2" иранского производства.
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С наступлением холодов в рядах украинской армии назрела проблема нехватки зимнего обмундирования.