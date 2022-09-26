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Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР наносят удары БПЛА "Герань-2" в Одессе

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают боевые действия для выполнения специальной военной операции на Украине. С помощью иранских беспилотных летательных аппаратов "Шахид-13", имеющих второе название "Герань-2", российская армия нанесла удары по военным объектам в Одессе и Одесской области.

"Русская весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу БПЛА.

Ранее сообщалось об атаке ВС РФ позиций ВСУ в Первомайском. С помощью иранских дронов армия России ликвидировала боевую машину, заблокировав противнику возможности наступления, продвижения к Донецку и подвоза подкрепления.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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