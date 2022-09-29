Журналисты WarGonzo сообщили, что под посёлком Дробышево Лиманского района Донецкой Народной Республики находятся румынские наёмники.
Ранее представители проекта рассказывали об активности польских боевиков.
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ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.