Бородай: положение ВС РФ под Лиманом очень тяжёлое

Ситуация в районе Красного Лимана развивается не в пользу союзных сил, считает депутат Госдумы РФ Александр Бородай.

Главная проблема армии РФ на этом участке — острая нехватка военнослужащих, считает Бородай. Депутат добавил, что ВСУ здесь значительно превосходят в численности союзные силы.

"Пушки еще стреляют, а людей нет. А у противника есть много пехоты и брони. Где может пройти техника, она проходит. Где может пройти пехота, идет пехота", — сказал Бородай в разговоре с WarGonzo.

Парламентарий добавил, что ВСУ продолжают попытки захватить село Торское, чтобы тем самым обрубить пути снабжения союзным войскам.

"Попытки захвата уже предпринимались. Пока они провальные, но у противника есть существенные резервы, он будет рваться изо всех сил. Нужно готовиться к серьезной обороне. Надеюсь, что село Торское будет удержано", — высказал своё мнение Бородай.

Кроме того, депутат не считает, что наступление украинских военных в направлении Лимана потерпело неудачу. Он отметил, что ВСУ продолжают здесь наступать, пусть и небыстрыми темпами.