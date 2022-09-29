Солдаты псковской 76-й дивизии ВДВ в ближнем бою сожгли украинскую боевую машину пехоты — БМП.
Бойцы каждый день бьют националистов украинской армии на фронте уже много месяцев, пишет издание "Русская Весна".
Ранее сообщалось, что армия России уничтожила иностранных наёмников и бандеровцев ВСУ в Донецкой Народной Республике и в Харьковской области.
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ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.