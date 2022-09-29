Ближний бой: ВДВ уничтожает атакующую технику ВСУ на Херсонщине

Солдаты псковской 76-й дивизии ВДВ в ближнем бою сожгли украинскую боевую машину пехоты — БМП.

Бойцы каждый день бьют националистов украинской армии на фронте уже много месяцев, пишет издание "Русская Весна".

Ранее сообщалось, что армия России уничтожила иностранных наёмников и бандеровцев ВСУ в Донецкой Народной Республике и в Харьковской области.