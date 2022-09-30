Ночью ВСУ начали наступление на Красный Лиман и пытаются пробить оборону ВС РФ

Оборона Красного Лимана продолжается. ВСУ приступили к ожесточённому наступлению в ночь перед днём объявления о вхождении в состав РФ новых регионов.

По версии "Русской весны", противник решил бросить все силы для победы на данном направлении фронта. В дни проведения референдумов ВСУ активно стягивали силы и переправляли их через реку. Подкрепления направлялись и к нашим войскам.

Вечером 29 сентября ВСУ удалось осуществить прорыв фронта на участке Дробышево — Ставки. Ожесточённые бои шли всю ночь и продолжаются сегодня. По данным военкоров издания, противник пытается взять в котёл наши войска.