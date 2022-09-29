Враг наступает на Лиман: ВСУ подтянули новые силы и прорвали фронт

Армия Украины подтянула свежие силы и прорвала фронт в районе Ставок и двигается на Дробышево.

Об этом сообщило издание "Русская Весна" со ссылкой на комбата отряда "БАРС-13" "Русский легион".

По информации, националисты продолжают наступление, стараясь окружить Красный Лиман. Бандеровцы пытаются перерезать автотрассу Торское-Дробышево и отрезать бойцов ВС РФ в Дробышево.

Неонацисты атакуют с трёх направлений: от ж/д станции Брусино, Старого Каравана и Диброва.

Союзная армия подтягивает резервы для отражения натиска боевиков ВСУ. Активно работают артиллеристы нацистов, наши отвечают также огнём.