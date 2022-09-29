Армия Украины подтянула свежие силы и прорвала фронт в районе Ставок и двигается на Дробышево.
Об этом сообщило издание "Русская Весна" со ссылкой на комбата отряда "БАРС-13" "Русский легион".
По информации, националисты продолжают наступление, стараясь окружить Красный Лиман. Бандеровцы пытаются перерезать автотрассу Торское-Дробышево и отрезать бойцов ВС РФ в Дробышево.
Неонацисты атакуют с трёх направлений: от ж/д станции Брусино, Старого Каравана и Диброва.
Союзная армия подтягивает резервы для отражения натиска боевиков ВСУ. Активно работают артиллеристы нацистов, наши отвечают также огнём.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
При наступлении осеннего времени многие закончили с делами на огороде. Но при этом большинство огородников совершают некоторые ошибки, приводящие к дальнейшему понижению урожайности.