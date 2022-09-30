Военкор Коц заявил, что ситуация в Красном Лимане критическая

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц сообщает последние новости об обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, город находится в оперативном окружении противника.

"По Лиману, к сожалению, вести не очень хорошие. На дорогу снабжения в Сватово сейчас вылезают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Часть находится под контролем украинской артиллерии", — доложил он.

По его словам, город находится в оперативном окружении противника.

"Ситуация в районе Красного Лимана критическая", — говорит Коц.

Военкор считает, что нужно подтягивать резервы ВС РФ, наносить ракетные удары не по Днепру и Николаеву, а по противнику, наступающему на Лиман. По его мнению, ВС РФ придётся освободить территорию ДНР, и другого выбора у союзных сил не останется.