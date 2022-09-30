На фоне присоединения украинских регионов к РФ Владимир Зеленский рассказал об успехах ВСУ.
Президент пригрозил тем, кто принял участие в процедуре референдума. Он назвал процедуру голосования населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях фарсом и "элементом агрессии против суверенной страны".
Он отметил, что Украина добивается расширения санкций.
Украинский лидер заявил также, что ВСУ взяли инициативу и "одерживают победы на поле битвы".
"Есть существенные результаты на востоке нашей страны, об этом достаточно публичной информации. Все слышали о происходящем в Лимане и Донецкой области", — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что армия Украины подтянула свежие силы и прорвала фронт в районе Ставок и двигается на Дробышево.
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