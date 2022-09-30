Линин описал действия ВСУ после вхождения новых республик в РФ: путь террора

Руководство киевского режима окончательно выбрало путь террора в отношении мирных жителей. Об этом заявил военный эксперт Евгений Линин. Украина готова сделать всё, чтобы отомстить населению Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик за поддержку России, считает он.

"Обстрелов Донецка со стороны вооружённых формирований Украины стало ещё больше. Под постоянным обстрелом артиллерии находятся города освобождённых территорий, в том числе Херсон", — указал эксперт.

Линин отметил, что ситуация на фронтах стабильна, несмотря на внушительный перевес ВСУ в живой силе, который произошёл из-за многочисленных волн мобилизации на Украине. Эксперт подчеркнул, что командование бросает своих солдат "на убой".

На стороне российской армии активно работает артиллерия и беспилотная авиация. Благодаря поставкам беспилотников "Герань-2", ситуация на прифронтовых территориях резко изменилась, заявил Линин.

"Для того, чтобы пробить линию обороны, которую сейчас занимают вооружённые силы России и союзников, не достаточно иметь лишь численный перевес. Необходимо иметь преимущество в бронетехнике, артиллерии и авиации, чего у Украины нет", — указал эксперт в беседе с "МК".