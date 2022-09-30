Армия РФ готовится к деблокирующему контрудару в районе Красного Лимана

Город Красный Лиман Донецкой области ВСУ взяли в полукольцо. По информации EADaily, ВС РФ предпринимают меры, чтобы изменить ситуацию.

Появилась информация о действиях Вооружённых сил РФ в районе города Красный Лиман, который оказался в тактическом окружении украинской армии.

По информации Telegram-канала "Vоенкор Котенок Z", на Краснолиманское направление перебрасываются подкрепления ВС РФ.

"Задача — нанести огневое поражение атакующим порядкам противника, очистить прилегающие коммуникации от мобильных групп ВСУ, которые перерезали дороги, устраивая засады и наводя артиллерию и РСЗО на опорные пункты", — гласит сообщение.