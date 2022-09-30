Город Красный Лиман Донецкой области ВСУ взяли в полукольцо. По информации EADaily, ВС РФ предпринимают меры, чтобы изменить ситуацию.
Появилась информация о действиях Вооружённых сил РФ в районе города Красный Лиман, который оказался в тактическом окружении украинской армии.
По информации Telegram-канала "Vоенкор Котенок Z", на Краснолиманское направление перебрасываются подкрепления ВС РФ.
"Задача — нанести огневое поражение атакующим порядкам противника, очистить прилегающие коммуникации от мобильных групп ВСУ, которые перерезали дороги, устраивая засады и наводя артиллерию и РСЗО на опорные пункты", — гласит сообщение.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.