В Красном Лимане складывается тревожная ситуация, сейчас город находится в полукольце, сообщил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его мнению, киевский режим стремится омрачить историческое событие, связанное с готовящимся вхождением Донбасса в состав России.
Как пояснил глава ДНР, Вооружённые силы Украины (ВСУ) постоянно обстреливают дорогу от Сватово. Кроме того, он отметил, что в этой местности действуют украинские диверсионно-разведывательные группы.
"На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под контролем, но периодически под обстрелом", — указал Пушилин.
Руководитель ДНР добавил, что союзные войска частично потеряли контроль над населёнными пунктами Ямполь и Дробышево. При этом он подчеркнул: армия России подтягивает необходимые резервы и должна выстоять, несмотря на то, что Киев бросил серьёзные силы в район Красного Лимана.
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Армия Украины подтянула свежие силы и прорвала фронт в районе Ставок и двигается на Дробышево.