Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце, ВСУ стреляют по дороге от Сватово

В Красном Лимане складывается тревожная ситуация, сейчас город находится в полукольце, сообщил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его мнению, киевский режим стремится омрачить историческое событие, связанное с готовящимся вхождением Донбасса в состав России.

Как пояснил глава ДНР, Вооружённые силы Украины (ВСУ) постоянно обстреливают дорогу от Сватово. Кроме того, он отметил, что в этой местности действуют украинские диверсионно-разведывательные группы.

"На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под контролем, но периодически под обстрелом", — указал Пушилин.

Руководитель ДНР добавил, что союзные войска частично потеряли контроль над населёнными пунктами Ямполь и Дробышево. При этом он подчеркнул: армия России подтягивает необходимые резервы и должна выстоять, несмотря на то, что Киев бросил серьёзные силы в район Красного Лимана.