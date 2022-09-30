ВС РФ оставили Дробышево у Красного Лимана, чтобы избежать окружения

Объединённая армия под Красным Лиманом вышла из населённого пункта Дробышево, чтобы избежать окружения.

Об этом сообщает издание "Русская Весна" со ссылкой на командира батальона "Русский Легион" ("Барс-13") Фомича.

"Из Дробышева пришлось выйти, чтоб не попасть в оперативное окружение. Вывод сил — своего рода отдельная операция, требующая организации, требующая того, чтоб не подставить людей под пули и снаряды противника. После получения приказа сработали быстро и чётко", — отметил командир .

Какая-то часть подразделения отошла в тыл, а какая-то осталась возле Дробышева, где будет занимать новые позиции.

"Работаем с командованием и ждём от них приказ", — подытожил боец.