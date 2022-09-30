Объединённая армия под Красным Лиманом вышла из населённого пункта Дробышево, чтобы избежать окружения.
Об этом сообщает издание "Русская Весна" со ссылкой на командира батальона "Русский Легион" ("Барс-13") Фомича.
"Из Дробышева пришлось выйти, чтоб не попасть в оперативное окружение. Вывод сил — своего рода отдельная операция, требующая организации, требующая того, чтоб не подставить людей под пули и снаряды противника. После получения приказа сработали быстро и чётко", — отметил командир .
Какая-то часть подразделения отошла в тыл, а какая-то осталась возле Дробышева, где будет занимать новые позиции.
"Работаем с командованием и ждём от них приказ", — подытожил боец.
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