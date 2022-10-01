Генштаб ВСУ сопоставил авиаудары ВВС Украины и ВКС РФ

Генеральный штаб украинской армии заявил, что за прошедшие сутки ВВС Украины нанесли 11 ударов.

Также в Генштабе привели статистику работы российской авиации в ходе военной спецоперации. По данным сводки, ВКС РФ нанесли 15 авиаударов по объектам, которые расположены на контролируемых Киевом территориях.

Украинское командование пришло к выводу, что численность авиаударов ВВС Украины и ВКС России не одинаково, но сопоставимо.

