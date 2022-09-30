Эксперт Рожин: ожидается постепенный отход российских войск из Красного Лимана

Ожидается, что в ближайшее время начнётся постепенный отход Вооружённых сил РФ из Красного Лимана. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По его словам, бойцы РФ могут попасть в окружение ВСУ, если останутся в этом населённом пункте. Кроме того, специалист подчеркнул: российское командование до сих пор не стабилизировало обстановку на этом участке фронта.

"Резервы либо отсутствуют, либо по каким-то оперативным причинам придерживаются", — отметил Рожин.

Ранее военный корреспондент Александр Коц назвал ситуацию в районе Красного Лимана критической. Как пояснил журналист, ВС РФ отошли из Ямполя. Кроме того, он добавил, что боевики ВСУ смогли прорвать линию фронта возле посёлка Дробышево.

Военкор Евгений Поддубный убеждён: украинская армия старается любой ценой взять Красный Лиман в день воссоединения Донбасса с Россией.