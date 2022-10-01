ВС РФ отбили наступление ВСУ на Запорожскую область

Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили 96 бригаду украинских боевиков, которая попыталась захватить Запорожскую область.

"Этой ночью отряд ВСУ начали наступление на Запорожье. К счастью, ВС РФ успели перебросить все свои резервы. По ВСУ был нанесён удар из "Солнцепёка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приказ о наступлении на Запорожье отдал президент Украины Владимир Зеленский после подписания договоров о присоединении новых территорий к России.

Ранее лидер РФ Владимир Путин во время мероприятия в Кремле подписал с руководителями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей договоры о присоединении регионов к Российской Федерации.