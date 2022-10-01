Над городом Бельбек в Крыму 1 октября замечен густой чёрный дым.
Об этом сообщил военно-аналитический Telegram-канал "Рыбарь". Также корреспонденты демонстрируют кадры, где можно заметить клубы чёрного дыма над побережьем.
"Над крымским городом Бельбек поднимается чёрный дым", — сказано в подписи к видео.
Судя по кадрам, пожар в районе гаражей к югу от расположенного рядом военного аэродрома. Звуков взрывов отдыхающие и жители тоже не слышали, сообщает портал.
Позже он сообщил, что по словам губернатора Севастополя, пожар возник в результате аварии выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.