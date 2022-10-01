В Крыму над городом Бельбек поднимается чёрный дым

Над городом Бельбек в Крыму 1 октября замечен густой чёрный дым.

Об этом сообщил военно-аналитический Telegram-канал "Рыбарь". Также корреспонденты демонстрируют кадры, где можно заметить клубы чёрного дыма над побережьем.

"Над крымским городом Бельбек поднимается чёрный дым", — сказано в подписи к видео.

Судя по кадрам, пожар в районе гаражей к югу от расположенного рядом военного аэродрома. Звуков взрывов отдыхающие и жители тоже не слышали, сообщает портал.

Позже он сообщил, что по словам губернатора Севастополя, пожар возник в результате аварии выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета.

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