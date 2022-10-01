Под Донецком группа диверсантов ВСУ нарвалась на бойцов батальона "Спарта"

Под Донецком продолжается уничтожение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) националистических сил Украины.

Очередная группа диверсантов ВСУ была обнаружена и атакована в ночь на 1 октября бойцами батальона НМ Донецкой Народной Республики "Спарта". Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По информации издания, все случилось в Ясиноватском районе Донецкой области у посёлка Опытное.

Бомбардировка бандеровцев произведена квадрокоптером, который и зафиксировал всё происходящее, сообщают военкоры.

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