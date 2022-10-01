Бойцы группировки "Отважные" прокомментировали обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес командующего ЦВО Александра Лапина.
Военнослужащие заявили, что генерал не командовал обороной Красного Лимана и не отсиживался в тылах. Бойцы подчеркнули, что необходимо найти виновного, однако нельзя обвинять командующего другого участка фронта.
"Обвинять во всём командующего, чьей зоной ответственности был совершенно другой участок фронта — это совершить грубейшую ошибку, из которой в итоге не получится сделать правильных выводов", — цитируют заявление группировки "О" военные корреспонденты "Русской весны".
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