"Отважные" ответили на обвинения Кадырова в адрес Лапина: "Грубейшая ошибка"

Бойцы группировки "Отважные" прокомментировали обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес командующего ЦВО Александра Лапина.

Военнослужащие заявили, что генерал не командовал обороной Красного Лимана и не отсиживался в тылах. Бойцы подчеркнули, что необходимо найти виновного, однако нельзя обвинять командующего другого участка фронта.

"Обвинять во всём командующего, чьей зоной ответственности был совершенно другой участок фронта — это совершить грубейшую ошибку, из которой в итоге не получится сделать правильных выводов", — цитируют заявление группировки "О" военные корреспонденты "Русской весны".