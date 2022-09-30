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Институт изучения войны: Киев замалчивает ход контрнаступления ВСУ под Херсоном

Силовые структуры

Генштаб Вооруженных сил Украины скрывает ход контрнаступления в Херсонской области, отметили эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики США в очередном анализе спецоперации также признают, что во время боёв под Херсоном украинская армия продолжает наносить удары по гражданским объектам.

Что касается действий союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР, в ISW подтвердили применение беспилотников иранского производства Shahed-136 на юге Украины и успехи российских войск в освобождении территорий Донецкой Народной Республики.

Ранее российский политолог предположил, что следующие референдумы о присоединении к РФ пройдут в Николаевской и Одесской областях.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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