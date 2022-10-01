Система ПВО ВС РФ сработала в Мелитополе

Сегодня, 1 октября, от военно-гражданской администрации Мелитополя поступило сообщение о срабатывании системы противовоздушной обороны. Очередную атаку украинской стороны удалось отразить.

"В городе отработала система ПВО ВС РФ, в очередной раз предотвратив преступные действия официального Киева. Российские военные круглосуточно обеспечивают нашу безопасность", - цитирует ТАСС сообщение ВГА.

Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в городе. Сегодня ВСУ также нанесли массированные удары по городу Энергодару в Запорожской области, где находится АЭС. Были обстреляны береговая линия и район тепловой электростанции.