Сегодня, 1 октября, от военно-гражданской администрации Мелитополя поступило сообщение о срабатывании системы противовоздушной обороны. Очередную атаку украинской стороны удалось отразить.
"В городе отработала система ПВО ВС РФ, в очередной раз предотвратив преступные действия официального Киева. Российские военные круглосуточно обеспечивают нашу безопасность", - цитирует ТАСС сообщение ВГА.
Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в городе. Сегодня ВСУ также нанесли массированные удары по городу Энергодару в Запорожской области, где находится АЭС. Были обстреляны береговая линия и район тепловой электростанции.
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