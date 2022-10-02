"Страна.ua": ВСУ в зиму остались без обмундирования — "Отступали, всё бросили"

Украинские боевики жалуются, что получить зимнее обмундирование практически нереально. По их словам, на складах нет размеров, а то, что выдают армии непригодно для полевых условий.

"Стало привычным, что когда приходишь на склад получать обувь или форму, то почему-то всегда нет нужных размеров. Или получаешь форму уже негодную, кем-то ношенную", — рассказал один из боевиков ВСУ "Стране.ua."

Кроме того, боевики жалуются, что часть "зимки" выдавали ещё летом и ВСУ приходилось возить её с собой, как следствие, когда украинцы отступали, то вынуждены были бросать всё на оставленных позициях.

"Потом мы отступили и, естественно, что всё полученное бросили — тогда было не до этого. По документам мы как бы получили форму, на самом деле её просто нет ни у кого", — заявил другой ВСУшник.

При этом все как один жалуются на качество украинского обмундирования.