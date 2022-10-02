Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Экс-советник НАТО: Украина пала жертвой просчёта Запада
Вашингтон пообещал Украине помочь "вернуть её территории"
Джабаров: от Украины могут отделиться ещё четыре области
Поддубный: иностранцам доставляет удовольствие воевать с русскими на Украине
Times: между Лиз Трасс и королём Британии Карлом III разразился конфликт
New York Times: Путин дал понять Западу, что готов сражаться до конца
Арестович обозначил новую цель ВСУ: север Луганской области
Уничтожена колонна ВСУ на Херсонском направлении под Давыдовым Бродом
Зеленский одобрил посты россиян о Лимане: "Начали кусать друг друга"

Болгарский политолог: три сценария после референдумов — "Удар ТЯО не из худших"

Силовые структуры

После присоединения четырёх экс-украинских областей к России, для Киева вырисовывается три геополитических сценария, среди которых возможен ядерный удар, заявил болгарский политолог, эксперт в области международной безопасности и управления конфликтами Искрен Иванов.

Болгарский политолог: три сценария после референдумов — "Удар ТЯО не из худших"

Так, по мнению эксперта, первым и самым "фантастичным", но вместе с тем самым мирным может стать договор между Москвой и Вашингтоном о прекращении геополитического конфликта. Интересно, что Иванов не берёт в расчёт при таком положении дел мнение самого Киева.

"Второй сценарий немного более пугающий — если будет эскалация напряжённости, есть три подварианта. Во-первых, Россия может инсценировать аварию на Запорожской АЭС, аварию в десять раз более разрушительную, чем в Чернобыле. Второй вариант заключается в том, что, если Украина решит войти на присоединённые к России территории, Москва не будет блефовать и прибегнет к применению тактического ядерного оружия", — пояснил Иванов болгарской прессе.

При таком положении дел у Украины останется два варианта: либо сдаться, либо наступать. Если Киев выберет второе, отсюда вытекает самый страшный сценарий.

Худшим поворотом дел, может стать широкомасштабная война, если НАТО вступит в конфликт. По мнению политолога, Запад может ударить в ответ на удар Москвы по Украине и выпустить ракеты по Прибалтийскому региону.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Пригожин поддержал Кадырова в нападках на Минобороны РФ: "Ушлёпков — на фронт"

После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.

Пригожин поддержал Кадырова в нападках на Минобороны РФ: "Ушлёпков — на фронт"
Важная победа России: Красный Лиман выстоял
Военные новости
Важная победа России: Красный Лиман выстоял
Силовые структуры
Военкор Коц сообщил о блокировке ВСУ дороги в Сватово из Красного Лимана
Силовые структуры
Танковые войска ВСУ приступили к наступлению в Херсонской области
Любовь Степушова Смерть режиму Зеленского придёт от собственного народа Любовь Степушова Сергей Лебедев "Экономическая дипломатия": Россия до сих пор зависит от стран НАТО Сергей Лебедев Анастасия Жукова Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова
Силовые структуры
WarGonzo: Неонацисты ВСУ уже начали карательные операции в Красном Лимане
Силовые структуры
Кадыров обвинил генерал-полковника Лапина в выводе ВС РФ из Красного Лимана
ВСК РФ "Искандерами" уничтожили в Одессе военный завод и электроподстанцию
Силовые структуры
ВСК РФ "Искандерами" уничтожили в Одессе военный завод и электроподстанцию
Последние материалы
Экс-советник НАТО: Украина пала жертвой просчёта Запада
Вашингтон пообещал Украине помочь "вернуть её территории"
Джабаров: от Украины могут отделиться ещё четыре области
Поддубный: иностранцам доставляет удовольствие воевать с русскими на Украине
Times: между Лиз Трасс и королём Британии Карлом III разразился конфликт
New York Times: Путин дал понять Западу, что готов сражаться до конца
Арестович обозначил новую цель ВСУ: север Луганской области
Уничтожена колонна ВСУ на Херсонском направлении под Давыдовым Бродом
Зеленский одобрил посты россиян о Лимане: "Начали кусать друг друга"
19FortyFive: старые американские "Томагавки" лучше гиперзвуковых ракет России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников