Болгарский политолог: три сценария после референдумов — "Удар ТЯО не из худших"

После присоединения четырёх экс-украинских областей к России, для Киева вырисовывается три геополитических сценария, среди которых возможен ядерный удар, заявил болгарский политолог, эксперт в области международной безопасности и управления конфликтами Искрен Иванов.

Так, по мнению эксперта, первым и самым "фантастичным", но вместе с тем самым мирным может стать договор между Москвой и Вашингтоном о прекращении геополитического конфликта. Интересно, что Иванов не берёт в расчёт при таком положении дел мнение самого Киева.

"Второй сценарий немного более пугающий — если будет эскалация напряжённости, есть три подварианта. Во-первых, Россия может инсценировать аварию на Запорожской АЭС, аварию в десять раз более разрушительную, чем в Чернобыле. Второй вариант заключается в том, что, если Украина решит войти на присоединённые к России территории, Москва не будет блефовать и прибегнет к применению тактического ядерного оружия", — пояснил Иванов болгарской прессе.

При таком положении дел у Украины останется два варианта: либо сдаться, либо наступать. Если Киев выберет второе, отсюда вытекает самый страшный сценарий.

Худшим поворотом дел, может стать широкомасштабная война, если НАТО вступит в конфликт. По мнению политолога, Запад может ударить в ответ на удар Москвы по Украине и выпустить ракеты по Прибалтийскому региону.