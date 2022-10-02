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Киев уговаривает передать РСЗО HIMARS прямо из армии США

Силовые структуры

Киев хочет получить обещанные реактивные системы залпового огня HIMARS именно сейчас, а не через несколько лет

Киев уговаривает передать РСЗО HIMARS прямо из армии США

Украинские чиновники уже осаждают кабинеты в Пентагоне, упрашивая их принять решение. Все это киевский режим называет "ведением переговоров".

Незалежная очень хочет получить танки, много артиллерии, ударные дроны и, естесственно, РСЗО HIMARS. Их американцы Киеву обещали, правда, через несколько лет, ибо эти РСЗО надо ещё сделать. Но это Украину не устраивает — системы нужны прямо сейчас.

Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Киев предложил американцам передать "Хаймарсы" из наличия армии США, а новые пусть поступают американцам. Типа Вашингтону всё равно, а ВСУ "очень надо", сообщает "Военное обозрение".

"Дополнительные HIMARS, которые выделили, они же будут поставляться в течение двух лет, нас это не устраивает. Мы хотим взять HIMARS, которые есть уже в США и были в использовании. Мы хотим их забрать, а новые пусть поставляются в армию США", — предлагает Арахамия.

Ранее Пентагон заявил, что новые HIMARS предназначаются не для передачи ВСУ, а для создания резерва им на будущее.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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