Стремоусов: армия РФ полностью контролирует ситуацию на николаевском направлении

Вооружённые силы России полностью контролируют ситуацию в районе Николаева. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, украинские националисты пытались прорвать оборону в Николаевской области. Он отметил, что боевики ВСУ продвинулись вдоль Днепра, но затем "получили" от Воздушно-космических сил РФ.

"На николаевском направлении ситуация полностью контролируемая", — подчеркнул представитель ВГА.

Ранее стало известно, что в рамках спецоперации российские бойцы атаковали военную инфраструктуру Украины с помощью иранских беспилотников Shahed-136 ("Герань-2"). Дроны-камикадзы нанесли удары по судостроительному заводу, расположенному на территории Николаева.

В конце сентября Вооружённые силы РФ поразили взвод американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также сбили два украинских самолёта МиГ-29 и Су-25 в Николаевской области.